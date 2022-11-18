«Шахтер» начал продажу билетов на матч с «Ренном», известна их стоимость
Рябоконь рассказал, что мешает его экс-подопечному раскрыться в «Шахтере»
Бывший тренер «Десны» считает, что хавбеку было лучше в черниговском клубе
18 ноября 21:23
Андрей Тотовицкий / Фото - ФК Шахтер
Бывший тренер «Десны» Александр Рябоконь оценил в интервью SportArena первый отрезок экс-подопечного Андрея Тотовицкого в «Шахтере».
Возможно, ему мешают травмы. Возможно, Тотовицкий провел лучшие годы карьеры в «Десне». Когда он был здоров на 100% (а он такой игрок, что ему нужно быть полностью здоровым) он выглядел очень сильно, принес много пользы.
К сожалению, сейчас из-за травм ему не удается показать свой уровень. Но если Йовичевич пригласил Тотовицкого, то он в нем заинтересован.
В первую очередь все зависит от Андрея. Надо использовать такого умелого игрока, тем более что его пригласили вернуться в команду. Тотовицкий очень профессиональный человек, с правильным отношением к футболу и своему здоровью, поэтому, я надеюсь, он еще будет играть много лет.
Ранее стало известно, что на центральном матче 14-го тура УПЛ между «Шахтером» и «Днепром-1» будет VAR.
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