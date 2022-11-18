Рябоконь рассказал, что мешает его экс-подопечному раскрыться в «Шахтере»

Андрей Тотовицкий / Фото - ФК Шахтер

Бывший тренер «Десны» Александр Рябоконь оценил в интервью SportArena первый отрезок экс-подопечного Андрея Тотовицкого в «Шахтере».

К сожалению, сейчас из-за травм ему не удается показать свой уровень. Но если Йовичевич пригласил Тотовицкого, то он в нем заинтересован.

В первую очередь все зависит от Андрея. Надо использовать такого умелого игрока, тем более что его пригласили вернуться в команду. Тотовицкий очень профессиональный человек, с правильным отношением к футболу и своему здоровью, поэтому, я надеюсь, он еще будет играть много лет.