С корабля на бал. Мартинес только покинул сборную Бельгии, а уже готов работать с клубом АПЛ

Еще сегодня тренер выступал с командой на ЧМ-2022

Роберто Мартинес / Фото: Getty Images Бывший главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подтвердил, что хочет поработать с клубом АПЛ, сообщает The Telegraph. По информации источника, тренер готов выслушать предложения от клубов. Интересно, что еще несколько часов назад Мартинес тренировал сборную Бельгии, и был близок до плей-офф ЧМ-2022 с командой. После ничьей с Хорватией (0:0) и вылета Бельгии из мундиаля Мартинес заявил, что уходит в отставку. Обзор матча Хорватия – Бельгия.

Петр Приходько