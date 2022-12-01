Мората повторил достижение, которое было установлено на ЧМ-1950. Это состоялись лишь во второй раз в истории
С корабля на бал. Мартинес только покинул сборную Бельгии, а уже готов работать с клубом АПЛ
Еще сегодня тренер выступал с командой на ЧМ-2022
01 декабря 22:48
Роберто Мартинес / Фото: Getty Images
Бывший главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подтвердил, что хочет поработать с клубом АПЛ, сообщает The Telegraph.
По информации источника, тренер готов выслушать предложения от клубов.
Интересно, что еще несколько часов назад Мартинес тренировал сборную Бельгии, и был близок до плей-офф ЧМ-2022 с командой.
После ничьей с Хорватией (0:0) и вылета Бельгии из мундиаля Мартинес заявил, что уходит в отставку.
Комментарии 0