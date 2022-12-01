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С корабля на бал. Мартинес только покинул сборную Бельгии, а уже готов работать с клубом АПЛ

Еще сегодня тренер выступал с командой на ЧМ-2022
Футбол Чемпионат мира по футболу
01 декабря 22:48
С корабля на бал. Мартинес только покинул сборную Бельгии, а уже готов работать с клубом АПЛ
Роберто Мартинес / Фото: Getty Images

Бывший главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подтвердил, что хочет поработать с клубом АПЛ, сообщает The Telegraph.

По информации источника, тренер готов выслушать предложения от клубов.

Интересно, что еще несколько часов назад Мартинес тренировал сборную Бельгии, и был близок до плей-офф ЧМ-2022 с командой.

После ничьей с Хорватией (0:0) и вылета Бельгии из мундиаля Мартинес заявил, что уходит в отставку.

Обзор матча Хорватия – Бельгия.

Петр Приходько
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Теги

сборная Бельгии (футбол) Роберто Мартинес

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