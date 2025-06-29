ЛНЗ объявил о переходе капитана Ингульца Алексея Паламарчука. сообщает клубная пресс-служба.

33-летний рекордсмен УПЛ по количеству отраженных пенальти (6) призван заменить первого номера ЛНЗ Евгения Кучеренко, который перебрался в шотландский Данди Юнайтед.

Опытный вратарь выступал за Ингулец в период с 2022 по 2025 год: 76 матчей, 76 пропущенных, 30 клиншитов.

Паламарчук в прошлом сезоне в 29 матчах за Ингулец пропустил 42 мяча и девять раз сыграл на «ноль».

В сезоне 2024/25 ЛНЗ набрал 31 зачетный балл и финишировал на 12-м месте в турнирной таблице УПЛ.