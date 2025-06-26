Украинский вратарь продолжит карьеру в Данди Юнайтед
Контракт подписан на два года с опцией продления
около 1 часа назад
25-летний украинский вратарь Евгений Кучеренко официально перешел в шотландский клуб Данди Юнайтед.
О подписании контракта сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях. Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон.
Кучеренко покинул черкасский ЛНЗ, в составе которого выступал с 2024 года. В сезоне 2024/25 он провел 29 матчей во всех турнирах, пропустил 37 мячей и восемь раз оставлял свои ворота «сухими».
По итогам прошлого сезона Данди Юнайтед занял четвертое место в чемпионате Шотландии и получил путёвку в Лигу конференций, где начнет выступления со второго квалификационного раунда.
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