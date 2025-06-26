25-летний украинский вратарь Евгений Кучеренко официально перешел в шотландский клуб Данди Юнайтед.

О подписании контракта сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях. Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Кучеренко покинул черкасский ЛНЗ, в составе которого выступал с 2024 года. В сезоне 2024/25 он провел 29 матчей во всех турнирах, пропустил 37 мячей и восемь раз оставлял свои ворота «сухими».

По итогам прошлого сезона Данди Юнайтед занял четвертое место в чемпионате Шотландии и получил путёвку в Лигу конференций, где начнет выступления со второго квалификационного раунда.