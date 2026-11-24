Павел Василенко

Саудовская федерация футбола (SAFF) рассматривает возможность изменения правил относительно количества иностранных игроков в клубах с сезона 2027/28. Среди вариантов – увеличение квоты до 14, 16 или 18 легионеров, а также полная отмена ограничений. Об этом сообщает World Soccer Talk с ссылкой на Asharq Al-Awsat и собственные источники.

Самый радикальный сценарий предусматривает отказ от лимита при условии введения строгого финансового и регулирующего контроля. При этом детали такого механизма пока неизвестны. Окончательное решение федерация еще не приняла: она собирает отзывы клубов и уже отправила им анкету относительно развития местных футболистов, академий и влияния легионеров. Официальных заявлений от федерации или лиги пока не было.

Сейчас клубы могут зарегистрировать в первой команде из 25 игроков десять иностранцев: восьмерых профессионалов и двух футболистов в возрасте до 21 года. Кроме того, разрешено заявить еще одного профессионала, рождённого в Саудовской Аравии. В матчах чемпионата на поле могут находиться до восьми зарегистрированных легионеров.

Действующую квоту ввели с сезона 2024/25, а в июле федерация подтвердила, что в кампании 2026/27 правила останутся неизменными.

Увеличение лимита вызывает опасения относительно возможностей молодых саудовских футболистов. Вместе с тем федерация работает над финансовой поддержкой меньших клубов, которые должны выплачивать зарплаты местным игрокам, находящимся на контрактах сзаможнішими командами. Нові правила потенційно дозволять саудівським клубам запрошувати ще більше зірок із Європи.