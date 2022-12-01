Вылет Германии, куча сенсаций и первое место Японии. Итоги самой непредсказуемой группы E на ЧМ-2022

Коста-Рика, которая побеждала триумфатора квартета, завершила последней

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Завершились все матчи на групповом раунде ЧМ-2022 в квартете Е – пожалуй, в самом неожиданном. Вашему вниманию главные итоги этой группы.

Последний тур был самым драматичным: Германии нужна была победа над Коста-Рикой и победа Испании над Японией. Сначала для команды Флика все складывалось хорошо, ведь фавориты своих матчей забили быстрые мячи (почти синхронно Мората и Гнабри отличились на 11 и 10 минутах, вывев Испанию и Германию вперед). Во втором тайме для Германии все пошло совсем не так, как хотелось бы. В итоге немцы все же одолели Коста-Рику (4:2), но победа Японии над Испанией (2:1) оставила бундестим за бортом турнира.

Интересный факт: Япония победила Германию (в 1-м туре) и Испанию в этой группе (с идентичным счетом 2:1), но уступила во 2-м туре Коста-Рике (0:1), которая в итоге финишировала последней. Просто чудо.