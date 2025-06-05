Сборная Иордании впервые отправится на чемпионат мира

Павел Василенко

Футболисты Иордании вышли на чемпионат мира-2026. Это будет первое участие в чемпионате мира для ближневосточной страны.

Сборная Иордании обыграла Оман со счетом 3:0, опередив на четыре очка Ирак, который занял третье место и проиграл Южной Корее со счетом 2:0 в предпоследнем отборочном туре. Группу возглавила Южная Корея, которая также сыграет на чемпионате мира в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике.

Ранее сообщалось, что сборная Узбекистана впервые сыграет на ЧМ-2026.