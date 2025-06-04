Сборная Украины начнет Canadian Shield-2025 матчем против Канады

Михаил Цирук

Уже в субботу, 7 июня, сборная Украины проведет первый из двух контрольных матчей в рамках турнира Canadian Shield-2025, и начнет команда Сергея Реброва именно матчем против хозяев турнира канадцев. Соперниками за пределами Европы сине-желтые играют крайне редко, поэтому каждый такой матч для нас – настоящая экзотика.

Конечно, времена, когда слово сборная Канады ассоциировалось исключительно с хоккеем, уже прошли, и сегодня национальная футбольная команда этой страны уже точно не полное неизвестное имя, ни в мире, ни для нас. Но поскольку неевропейские сборные часто попадают в поле нашего зрения только на чемпионатах мира, если им удается туда попасть, предлагаем более детально познакомиться с первым соперником Украины на международном товарищеском турнире за океаном.

Канадский футбол на подъеме

Еще недавно воспринимать сборную Канады по футболу как что-то серьезное было довольно трудно. В течение определенной части 21 века команда не демонстрировала высоких результатов ни на континентальных турнирах, ни тем более на чемпионатах мира, куда канадцы не выходили с 1986 по 2022 год.

Ранее и позже успехи были: в 1985 и 2000 годах Канада выигрывала континентальное первенство – Золотой кубок КОНКАКАФ, в 2002 занимала на турнире третье место, а в 2007 и 2021 доходила до полуфинала.

Затем был исторический выход на ЧМ-2022, а в 2024 году канадцы, вместе с другими североамериканскими сборными, выступили на значительно более конкурентном Копа Америка и заняли там четвертое место, после Аргентины, Колумбии и Уругвая.

Таким образом, относительный упадок сборной Канады по футболу и период, когда она не считалась серьезным оппонентом, длился относительно недолго – в середине нулевых и в десятых годах нашего века, а далее для местного футбола начался определенный подъем, который продолжается и по сей день.

Ключевые игроки сборной Канады

Причина любого подъема заключается в игроках, и в распоряжении сборной Канады действительно качественные исполнители есть. Сегодняшняя Канада – это не только Альфонсо Дэвис, как это было еще совсем недавно. Хотя главной звездой своей сборной, как и прежде, остается именно он.

На Canadian Shield-2025 Дэвис не сыграет, однако там будут играть другие, довольно сильные и качественные игроки. Если вратарская линия и линия защиты канадцев будут состоять преимущественно из игроков, выступающих за океаном, то в полузащите и атаке достаточно узнаваемых имен из лучших европейских лиг.

Например, Стивен Эустакио, который в этом сезоне был игроком основного состава Порту, или Исмаэль Коне из французского Ренна. Но наибольшее количество звезд Канады сосредоточено именно в нападении. Не главная звезда этой команды среди тех, хто є у складі, форвард Лілля Джонатан Девід. У цьому сезоні 25-річний футболіст, чья вартість на Трансфермаркт уже зараз становить 45 млн євро, забив 16 голів у Лізі 1 та девять – у Лізі чемпіонів, якщо враховувати матчі кваліфікації. Тож головною загрозою нашим воротам, за логікою, має стати саме він.

Ще один перспективний та дуже небезпечний нападник представляє Юніон Сент-Жилуаз, який цього сезону вперше за 90 років став чемпіоном Бельгії. 23-річний Проміс Девід відзначився у цьому розіграші бельгійської національної першості 19 голами, ставши третім найкращим бомбардиром чемпіонату, а також забив чотири м'ячі в Кубку країни та один – у Лізі Європи.

За досвід у цій лінії атаки може відповідати Кайл Ларін, який у цьому сезоні Ла Ліги оформив 7+2 у 32 матчах за Мальорку, а окрім нього є ще Тані Олувасеї з Міннесоти, що цього сезону має солідні 8+5 у 16 матчах МЛС. Тож, як бачимо, щонайменше в нападі, за всієї поваги до Романа Яремчука, канадці виглядають значно солідніше, і загалом до зустрічі з нами готують дуже непоганий склад.

Історія зустрічей

Можливо, далеко не всі це згадають, але проти збірної Канади Україна вже грала. У далекому 2010 році команди провели спаринг у Києві, який завершився результативною нічиєю 2:2.

Причому після першого тайму українці поступалися з рахунком 0:2, але після перерви голи Мілевського та Тимощука допомогли синьо-жовтим врятувати хоча б нічию. А як усе складеться цього разу – дізнаємося вже зовсім скоро.

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