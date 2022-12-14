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Семенов: «Вижу «Кривбасс» в еврокубках»
Команда идет 6-й в таблице УПЛ
14 декабря 19:28
Фото: ФК Кривбасс
Защитник «Кривбасса» Дмитрий Семенов признался пресс-службе клуба, что мечтает сыграть с клубом в Еврокубках.
Видишь ли «Кривбасс» в еврокубках и как скоро?
«Конечно, вижу. Но всему свое время. Надеюсь, что это произойдет как можно быстрее».
«Кривбасс» идет 6-м после первой половины сезона.
Начала команда в УПЛ с нескольких поражений подряд и внизу таблицы.
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