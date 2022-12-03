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Вернидуб назвал причину стартового провала «Кривбасса» под его руководством

Специалист рассказал о проблемах в клубе на первых этапах его работы
Футбол Украинская Премьер-лига
21:57
Вернидуб назвал причину стартового провала «Кривбасса» под его руководством
Юрий Вернидуб / Фото - ФК Кривбасс

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб объяснил неудачный старт сезона для команды. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Скажу так: когда пришел в команду, команды как таковой не было. Да, был «Кривбасс», но многие футболисты отказались возвращаться из-за границы. Была молодежь, но я видел, что с этой молодежью будет трудно добиваться высоких результатов. Поэтому пришлось поработать на трансферном рынке, особенно летом. Приглашали футболистов, но когда они спрашивали, где мы будем играть и базироваться, мы отвечали, что в Кривом Роге.

После этого они отказывали нам, хотя у нас все условия: хорошая новая база, качественные тренировочные поля. Думаю, если бы мы играли на Западе Украины, они согласились. Тогда линия фронта проходила близко от Кривого Рога. Но мы пригласили других игроков. Тех, кто действительно хотел и не побоялся. Надо было слепить из этой команды ту, которая будет давать результат. Потихоньку вышли на нужный уровень, начали побеждать. Это главное.

Ранее «Кривбасс» закончил год победой над «Черноморцем» (1:0).

Сергей Стаднюк
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Кривбасс Юрий Вернидуб

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