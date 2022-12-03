Вернидуб назвал причину стартового провала «Кривбасса» под его руководством

Юрий Вернидуб / Фото - ФК Кривбасс

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб объяснил неудачный старт сезона для команды. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

После этого они отказывали нам, хотя у нас все условия: хорошая новая база, качественные тренировочные поля. Думаю, если бы мы играли на Западе Украины, они согласились. Тогда линия фронта проходила близко от Кривого Рога. Но мы пригласили других игроков. Тех, кто действительно хотел и не побоялся. Надо было слепить из этой команды ту, которая будет давать результат. Потихоньку вышли на нужный уровень, начали побеждать. Это главное.