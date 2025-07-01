Павел Василенко

Семья Берлускони объявила о продаже клуба Монца. Команда Серии B будет продана американскому инвестору Beckett Layne Ventures, сообщает AP.

Продажа свидетельствует об уходе семьи от футбольных инвестиций после смерти магната Сильвио Берлускони в 2023 году. Fininvest, принадлежащая родственникам бывшего премьер-министра Италии, купила Монцу в 2018 году. Ранее Берлускони также владел футбольным клубом Милан на протяжении более 30 лет (1986–2017).

Монца начала свой первый сезон в высшем дивизионе Италии три года назад. Однако клуб закончил прошлый сезон последним, а значит, начнёт сезон уровнем ниже. Ожидается, что американцы заплатят за клуб от 30 до 45 миллионов евро, включая долги.