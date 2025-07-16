Антверпен заинтересован в трансфере нападающего Шахтера Ласины Траоре, сообщает Nieuwsblad.

СЕО бельгийского клуба Марк Овермарс является поклонником таланта буркинийца, которого в свое время привел в систему Аякса.

Сделка между Шахтером и Антверпеном позволит вернуть часть средств за переход Траоре, который за 4 года не смог стать главной ударной силой в атаке.

24-летний Траоре входит в последний год контракта с Шахтером. Transfermarkt оценивает его в 4 млн евро.

Ранее Траоре высказался по поводу своего хет-трика.