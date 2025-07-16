Шахтер может компенсировать потерю ЛЧ продажей легионера
Детали возможного перехода
15 минут назад
Лассина Траоре / Фото - ФК Шахтер
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Антверпен заинтересован в трансфере нападающего Шахтера Ласины Траоре, сообщает Nieuwsblad.
СЕО бельгийского клуба Марк Овермарс является поклонником таланта буркинийца, которого в свое время привел в систему Аякса.
Сделка между Шахтером и Антверпеном позволит вернуть часть средств за переход Траоре, который за 4 года не смог стать главной ударной силой в атаке.
24-летний Траоре входит в последний год контракта с Шахтером. Transfermarkt оценивает его в 4 млн евро.
Ранее Траоре высказался по поводу своего хет-трика.