Шахтер нацелился на футболиста команды Моуриньо

Донецкий Шахтер по инициативе нового наставника Арды Турана проявляет серьезный интерес к 26-летнему опорному полузащитнику турецкого Фенербахче и национальной сборной Турции Исмаила Юксек.

Как сообщает журналист Ягиз Сабунджоглу, украинский клуб уже перешел к официальным переговорам. Отмечается, что Шахтер установил контакт как с самим футболистом, так и с его представителем.

Арда Туран лично выступает за переход Юксека и рассчитывает увидеть его в составе Шахтера. Клуб со своей стороны готов привлечь игрока значительным увеличением зарплаты — донецкая сторона предлагает турку оклад, который в десять раз превышает его текущую в Фенербахче.

В сезоне 2024/25 годов Юксек провел за стамбульский клуб 30 встреч в различных турнирах и отдал два голевых паса. В составе сборной Турции полузащитник выходил на поле 23 раза и отметился одним забитым мячом. Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

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