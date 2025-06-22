Защитник Шахтера Став Лемкин в ближайшее время станет игроком Твенте, сообщает Ynet.

Израильтянин вскоре прибудет в Нидерланды, чтобы подписать 4-летний контракт.

Лемкин прошлый сезон отыграл на правах аренды в Маккаби Т-А, который не воспользовался опцией выкупа футболиста за 1.6 млн. долларов.

Чемпион Украины установил цену за игрока 1,8 миллиона долларов.

В этом сезоне Лемкин принял участие в 28 матчах, отметившись одной голевой передачей.

Стало известно, кого тренер Шахтера Туран взял на сборы в Словению.