Шахтер нашел покупателя на легионера в Европе
Сделка близка к завершению
около 3 часов назад
Став Лемкін/Фото - Шахтер
Защитник Шахтера Став Лемкин в ближайшее время станет игроком Твенте, сообщает Ynet.
Израильтянин вскоре прибудет в Нидерланды, чтобы подписать 4-летний контракт.
Лемкин прошлый сезон отыграл на правах аренды в Маккаби Т-А, который не воспользовался опцией выкупа футболиста за 1.6 млн. долларов.
Чемпион Украины установил цену за игрока 1,8 миллиона долларов.
В этом сезоне Лемкин принял участие в 28 матчах, отметившись одной голевой передачей.
Стало известно, кого тренер Шахтера Туран взял на сборы в Словению.