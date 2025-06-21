Стало известно, кого тренер Шахтера Туран взял на сборы в Словению
31 футболист «горняков» будет готовиться к новому сезону
42 минуты назад
Фото: ФК Шахтер
Главный тренер Шахтера Арда Туран выбрал 31 игрока, которые будут с командой на летних тренировочных сборах в словенском Брдо.
- Вратари: Дмитрий Ризник, Денис Твардовский, Кирилл Фесюн, Ростислав Баглай.
- Защитники: Диего Арройо, Валерий Бондарь, Георгий Гочолейшвили, Педро Энрике, Ираклий Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Николай Матвиенко, Юхим Конопля, Николай Огарков, Марьян Фарина.
- Полузащитники: Марлон Гомес, Дмитрий Криськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Кевин, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Виктор Цуканов, Олег Очеретько, Егор Назарина, Алиссон, Педриньо, Невертон.
- Нападающие: Лассина Траоре, Эгиналду, Кауан Элиас.
Как сообщает пресс-служба Шахтера, Георгий Гочолейшвили, который возвращается из аренды, а также часть сборников присоединятся к команде в Словении уже во время тренировочных сборов.
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