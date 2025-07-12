Полузащитник Шахтера Кирилл Сигеев может быть отдан в аренду словацкому Татрану, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Между Шахтером и Татраном есть общая связь в лице президента словацкого клуба Любоша Михела, который после завершения карьеры судьи работал в менеджменте донетчан.

Сигеев в предыдущей кампании сыграл 14 матчей за Черноморец на правах аренды. Также имеет опыт игры в составе Александрии.

Контракт между игроком и Шахтером действует до 31 декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает Сигеева в 300 тысяч евро.

Шахтер второй раз подряд добыл разгромную победу.