Арда Туран, который на тренировках выжимает максимум из игроков Шахтера, уже в первой игре у руля команды сумел достичь положительного результата.

Донецкий клуб провел контрольный матч против хорватской Горицы и добился минимальной победы со счетом 1:0. После финального свистка турецкий наставник отметил как результат встречи, так и саму качество игры, продемонстрированную его футболистами.