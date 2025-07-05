Туран прокомментировал свою дебютную победу во главе Шахтера
«Горняки» обыграли Горицию в товарищеском матче
41 минуту назад
Арда Туран, который на тренировках выжимает максимум из игроков Шахтера, уже в первой игре у руля команды сумел достичь положительного результата.
Донецкий клуб провел контрольный матч против хорватской Горицы и добился минимальной победы со счетом 1:0. После финального свистка турецкий наставник отметил как результат встречи, так и саму качество игры, продемонстрированную его футболистами.
«Игроки показали отличную реакцию: я увидел на поле много того, что хотел. Конечно, мы стараемся внедрять новые принципы после длительного времени, стремимся сделать их игру более динамичной. Сегодня прессинг, владение мячом, эффективность в атаке, – я очень доволен всем.
Они показали отличную реакцию. Молодцы! Даже не ожидал настолько много. Они меня очень приятно удивили», – сказал Туран для пресс-службы «горняков».