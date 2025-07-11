Болонья сделала Шахтеру предложение по трансферу Кевина: итальянцы готовы заплатить 15 миллионов евро, а также предусмотреть бонусы в размере примерно пяти миллионов.

Однако такое предложение не устроило руководство донецкого клуба, и в Шахтере рассчитывают выручить за одного из ключевых игроков команды Арду Турана не менее 40 миллионов евро.

По информации журналистов Sky Sport, на данный момент стороны далеки от достижения соглашения по возможному переходу полузащитника в Серию А.

По итогам сезона 2024/25 Шахтер занял третье место в турнирной таблице украинского чемпионата, набрав 62 очка. Единственным трофеем команды стал Кубок страны.

В стартовом туре нового чемпионата подопечные Турана отправятся в гости к новичку элитного дивизиона - Эпицентру. Матч состоится 3 августа и начнется в 15:30.

В прошлом сезоне Кевин принял участие в 35 официальных матчах за Шахтер, отметившись девятью голами и четырьмя результативными передачами. Transfermarkt оценивает 22-летнего хавбека в 12 миллионов евро.

Напомним, что Шахтер вчера одолел Ильвес со счетом 6:0.