Михаил Цирюк

Донецкий Шахтер начал новый сезон чрезвычайно эффектно. Безапелляционная победа 6:0, которая уже гарантировала горнякам выход во второй раунд квалификации Лиги Европы, действительно порадовала и сделала дебют Арды Турана на тренерском мостике горняков памятным и эффектным.

Уровень соперника — это уже следующий вопрос: очевидно, что он был совсем невысоким, однако это точно не проблемы оранжево-черных. После неудачного сезона команде нужен был вот такой, уверенный и яркий старт, и дончане сделали все как надо, с чем мы их и поздравляем.

Жога бонита с турецкими нотками

В целом, о этом матче можно сказать не так много. Шахтер разрывал соперника, делал с ним все, что хотел, бразильцы ощущали себя так, будто вышли босиком погонять мяч где-то во дворе или на пляже, а на украинцев в защите и полузащите соперник не создавал никакого давления.

Отлично проявили себя недавно приобретенные игроки Шахтера, особенно Алиссон, который принял участие в пяти забитых мячах: дважды забил сам и трижды ассистировал партнерам. В целом, хорошо выглядели все футболисты горняков, но, опять же, вернемся к уровню сопротивления: его почти не было, и соперник не смог предложить оранжево-черным абсолютно ничего.

Но обесценивать эту победу совсем не стоит. Половина, а возможно и большинство оппонентов Шахтера в УПЛ будут не существенно сильнее Ильвеса. Другое дело, что на внутренней арене такие команды будут стоять вдесятером в своей штрафной площадке, чтобы пропустить не 6, а 2-3. Здесь же донецкий клуб получил максимально благоприятные для себя условия и прекрасно ими воспользовался. Так что никакого обесценивания: просто констатируем, что так легко в этом евротурнире команде больше не будет.

В этой игре также было интересно увидеть хотя бы какие-то минимальные изменения в игре Шахтера Турана по сравнению с командой Пушича, и они таки были. Горняки стали несколько активнее возвращать себе мяч после потерь, и пусть все работает еще не идеально синхронно, но в целом старались отбирать.

Из этого можем сделать промежуточный вывод, что турецкий наставник способен заставить бразильских и украинских любителей играть с мячом придерживаться игровой дисциплины и играть на команду, и это, безусловно, хороший знак для донетчан. Однако, в очередной раз стоит сделать поправку на уровень соперника: он банально не заставлял Шахтер прессинговатьинтенсивно и хоть раз за поединок включить передачу выше третьей.

Самое интересное – впереди

С этим соперником, в целом, уже все ясно, так что несите следующего. Далее по курсу у Шахтера турецкий Бешикташ, и вот там уже можно будет делать более обоснованные выводы о уровне и физической готовности этой команды. Турана и его команду ожидает адский выезд в Стамбул, где местные болельщики так или иначе устраивают адский прием для кого угодно, но для подопечных легенды враждебного Галатасарая постараются еще сильнее.

Однако Бешикташ будет через две недели, а пока – поздравляем Шахтер с успешным и уверенным началом сезона. Второй раз подряд Украина начинает еврокубковый сезон матчем с шестью забитыми голами. Прошлая кампания, к сожалению, сложилась не так, как того бы нам всем хотелось, однако, возможно, в этот раз все будет лучше?

В материале использованы фото ФК Шахтер Донецк