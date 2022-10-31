27 игроков «Шахтера» прибыли на решающий матч за выход в плей-офф Лиги чемпионов
«Шахтер» выбил британскую команду из еврокубков, теперь матч «горняков» в ЛЧ обслужит арбитр из этой страны
UEFA назначил официальных лиц на встречу с «Лейпцигом»
31 октября 19:37
Майкл Оливер / Фото: Sky Sports
Донецкий «Шахтер» проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига». 2 ноября команды разыграют путевку в плей-офф.
Встречу обслужит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером, сообщает пресс-служба UEFA. На линиях ему помогут Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт.
В качестве судьи VAR назначен Крис Кэванах, ассистент арбитра VAR: Дэвид Кут. Четвертый рефери: Даррен Инглэнд.
За решающей игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Лейпциг». Начало – в 19:45.
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