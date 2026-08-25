Сергей Разумовский

Полузащитник Челси Коул Палмер получил травму в матче первого тура английской Премьер-лиги против Фулхэма. Поединок завершился победой синих со счётом 3:2, однако лондонцы могут лишиться одного из своих ключевых футболистов.

Палмер начал встречу в стартовом составе и сыграл большую часть матча. На 82-й минуте англичанин не смог продолжить игру, поэтому главный тренер Челси Хаби Алонсо был вынужден провести замену. Вместо Палмера на поле вышел бразильский вингер Эстевао.

Пока что клуб не сообщил, насколько серьезной является травма полузащитника. Также неизвестно, сможет ли футболист принять участие в ближайших матчах команды и сколько времени ему понадобится для полного восстановления.

Палмер сыграл важную роль в победе Челси над Фулхэмом. Уже в начале встречи он отдал результативную передачу на Жоао Педро, который открыл счет в матче.

После перерыва английский полузащитник отличился сам. На 49-й минуте Палмер забил второй мяч Челси и помог своей команде увеличить преимущество над соперником.

Впоследствии Фулхэм сократил отставание, а во втором тайме хозяева поля активно пытались сравнять счет. Однако Челси удержал победу, несмотря на потерю Палмера в конце поединка.

Появление Эстевао вместо травмированного полузащитника стало одним из вынужденных решений тренерского штаба. Теперь медицинский персонал клуба должен определить характер повреждения Палмера и оценить его готовность к следующим встречам.

Напомним, украинский вингер Челси Михаил Мудрик не принял участия в матче против Фулхэма и не попал в заявку команды. В то же время лондонский клуб отказался от варианта с арендой футболиста в один из других клубов английской Премьер-лиги.