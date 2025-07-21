Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Тедди Шерингем высказался по поводу слухов о возможном трансфере Маркуса Рэшфорда в Барселону. Каталонцы, по информации СМИ, планируют арендовать футболиста за 10 миллионов евро с правом выкупа за 30 миллионов.

— Если оценивать Рэшфорда как профессионального футболиста: когда ты молод, ты стремишься играть за топ-клубы, такие как Манчестер Юнайтед, и, оказавшись там, ты должен это ценить. Ты не должен всё бросать и говорить, что хочешь уйти.

На мой взгляд, если он покинет МЮ ради Барселоны, это будет шаг вперёд в карьере, на который он не заслуживает. Я считаю эту ситуацию довольно печальной. Надеюсь, Рэшфорд не добьётся трансфера, к которому стремится — он этого не заслуживает.

Я бы сказал Рэшфорду, что он всё ещё молод, и ему нужно взяться за ум. Сосредоточиться на том, чтобы стать лучшим как игрок. Не перекладывать вину на других, а своей работой вернуться в основной состав, — заявил Шерингем в комментарии ESPN.