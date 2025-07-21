Рашфорд - на финальной стадии перехода в Барселону
Игрок МЮ прибыл в Каталонию
около 1 часа назад
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Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд прибыл в Барселону, сообщает журналист Виктор Наварро.
Ожидается, что после прохождения медосмотра англичанин подпишет контракт с чемпионом Испании.
Барса планирует арендовать Рашфорда с обязанием выкупа. Стоимость аренды составит 10 миллионов евро.
В прошлом сезоне Рашфорд провел 41 матч, забил 11 мячей и отдал девять результативных передач.