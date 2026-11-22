Павел Василенко

Динамо обыграло Оболонь в столичном дерби в рамках 13-го тура УПЛ. Поединок в Киеве завершился со счетом 4:2 в пользу команды Мачея Кендзёрека. Матч состоялся в день рождения президента бело-синих Игоря Суркиса.

Хозяева открыли счет уже на третьей минуте: Томаш Кендзёра эффектно замкнул подачу с углового. Вскоре игру прервала воздушная тревога, однако пауза оказалась недолгой. После возобновления встречи Мунгенге первым сыграл на добивании после удара Шолы, с которым справился Федоровский. Француз забил дебютный мяч за Динамо.

На 21-й минуте Шола довел преимущество киевлян до трех голов. Оболонь ответила стандартом, после которого Сыч срезал мяч в собственные ворота. До перерыва гости смогли отодвинуть игру от своих владений, используя свободные зоны.

Во втором тайме Динамо продолжило давить, а Шапаренко реализовал пенальти на 56-й минуте. В конце встречи Бущан нарушил правила в своей штрафной, и Полегенько с 11-метровой отметки установил окончательный счет – 4:2.

Динамо набрало 26 очков в 12 матчах и занимает третье место, имея игру в запасе. Оболонь с восемью баллами остается на 14-й позиции, также с перенесенным поединком. 28 ноября киевляне примут Черноморец, а Оболонь сыграет дома с Зарей. Обе игры начнутся в 13:00.

УПЛ, 13-й тур

Оболонь – Динамо – 2:4

Голы: Кендзёра, 3, Мунгенге, 16,Шола, 21, Шапаренко, 56 (пен) – Сыч, 23 (автогол), Полегенько, 90 (пен).