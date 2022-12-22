Левандовски повлиял на увольнение тренера Польши
Шевченко не будет тренером сборной Польши
От украинца отказались
Фото: Genoa
Бывший тренер «Дженоа» Андрей Шевченко не будет тренером сборной Польши.
В польских СМИ назвали троих кандидатов на вакантную должность. Накануне был уволен Чеслав Михневич.
Как сообщает Meczyki, выбирают между тремя кандидатами. Это Эрве Ренар, Роберто Мартинес и Владимир Петкович. Пока фаворита нет.
Андрея Шевченко в списке кандидатов нет. Вероятно, украинец будет искать другие варианты.
О новом наставнике объявят уже в январе.
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