Шевченко не будет тренером сборной Польши

От украинца отказались

Фото: Genoa

Бывший тренер «Дженоа» Андрей Шевченко не будет тренером сборной Польши.

В польских СМИ назвали троих кандидатов на вакантную должность. Накануне был уволен Чеслав Михневич.

Как сообщает Meczyki, выбирают между тремя кандидатами. Это Эрве Ренар, Роберто Мартинес и Владимир Петкович. Пока фаворита нет.

Андрея Шевченко в списке кандидатов нет. Вероятно, украинец будет искать другие варианты.

О новом наставнике объявят уже в январе.