Шевченко: «Спасибо Месси и Мбаппе за это невероятное шоу»
Шевченко: «Вдохновляющая речь Зеленского во время обращения к Конгрессу США»
Украинский президент посетил Белый дом и встретился с Байденом
Фото: УНИАН
Украинский тренер Андрей Шевченко в своем Instagram прокомментировал визит Президента Украины Владимира Зеленского в США.
Вдохновляющая речь Владимира Зеленского во время обращения к Конгрессу США.
Спасибо всем за постоянную поддержку
Сегодня стало известно, что ВСУ уничтожили уже 100 000 русских оккупантов с 24 февраля 2022 года.