Новый главный тренер Буковины Сергей Шищенко признался, что получал предложение возглавить Александрию. Слова специалиста передает пресс-служба черновицкого клуба.

Да, это правда. Мы общались с представителями «Александрии», от них было предложение возглавить команду. Мне позвонили и сказали, что хотят видеть меня на должности главного тренера «Александрии». Но я выбрал «Буковину», потому что понимал, что это амбициозный проект, амбициозный клуб, который ставит перед собой самые высокие задачи.

«Буковина» — близкая для меня команда, ведь я уже возглавлял «желто-черных», это была моя первая серьезная тренерская работа именно со взрослой командой. Тем более, в «Буковине» много знакомых мне людей, с которыми я работал еще девять лет назад. У нас сложились очень классные отношения, и это тоже повлияло на мое решение переехать в Черновцы.