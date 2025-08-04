Шовковский оценил готовность Динамо к следующему сопернику в ЛЧ
Чемпион Украины будет противостоять Пафосу
около 1 часа назад
Главный тренер Динамо Александр Шовковский поделился ожиданиями от матча 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов против Пафоса. Его слова приводит официальный сайт клуба.
Мы провели очень сложный матч в Ровно, но добились своего, одержали победу. Восстановление идет по плану, так как у нас есть хорошие врачи, массажисты. Всё будет нормально.
Настроение, конечно, боевое. Хотим показать завтра хорошую игру. Хочется обратиться к болельщикам, которые были на предыдущем матче, поблагодарить их за поддержку. Надеюсь, что завтра также будет много болельщиков на трибунах, которые будут нас поддерживать, - рассказал Шовковский.
5 августа Динамо проведет домашний первый матч против Пафоса в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало – в 21:00 по Киеву.
Динамо узнало потенциальных соперников в квалификации Лиги чемпионов.