Главный тренер Динамо Александр Шовковский поделился ожиданиями от матча 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов против Пафоса. Его слова приводит официальный сайт клуба.

Мы провели очень сложный матч в Ровно, но добились своего, одержали победу. Восстановление идет по плану, так как у нас есть хорошие врачи, массажисты. Всё будет нормально.

Настроение, конечно, боевое. Хотим показать завтра хорошую игру. Хочется обратиться к болельщикам, которые были на предыдущем матче, поблагодарить их за поддержку. Надеюсь, что завтра также будет много болельщиков на трибунах, которые будут нас поддерживать, - рассказал Шовковский.