Павел Василенко

УЕФА провел жеребьёвку раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором были определены потенциальные соперники для киевского Динамо в зависимости от результата матча против кипрского Пафоса.

В случае успеха в противостоянии с Пафосом подопечные Александра Шовковского встретятся с победителем пары Лех (Польша) – Црвена Звезда (Сербия).

Первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов запланированы на 19-20 августа, ответные матчи – на 26-27 августа.

В случае неудачи в противостоянии с Пафосом бело-синие попадут непосредственно в основной этап Лиги Европы.