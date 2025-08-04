«Динамо» узнало потенциальных соперников в квалификации Лиги чемпионов
В Ньоне прошло жеребьёвка
38 минут назад
Фото - ФК Динамо
УЕФА провел жеребьёвку раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором были определены потенциальные соперники для киевского Динамо в зависимости от результата матча против кипрского Пафоса.
В случае успеха в противостоянии с Пафосом подопечные Александра Шовковского встретятся с победителем пары Лех (Польша) – Црвена Звезда (Сербия).
Первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов запланированы на 19-20 августа, ответные матчи – на 26-27 августа.
В случае неудачи в противостоянии с Пафосом бело-синие попадут непосредственно в основной этап Лиги Европы.