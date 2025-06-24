Футболисты киевского Динамо провели первую тренировку перед началом нового сезона, сообщает ТаТоТаке.

В занятиях приняли участие форвард Владислав Супряга и полузащитник Александр Яцык, которые вернулись в клуб после завершения арендного соглашения с Зарей. Игроки молодежной сборной Украины получили дополнительное время на отдых, за исключением Владимира Бражко и Максима Брагара, которые занимались по индивидуальной программе.

Что касается Антона Царенко, который выступал в прошлом сезоне за польскую Лехию, то он, вероятно, продолжит карьеру в Экстраклассе. 30 июня команда отправится на учебно-тренировочный сбор в Австрию, который продлится до 19 июля.

По итогам сезона 2024/25 Динамо набрало 70 очков и стало чемпионом Украины. В следующем сезоне именно киевляне будут единственными представителями УПЛ в Лиге чемпионов.

Ранее Динамо сообщило о выходе Лучкевича.