Павел Василенко

Правый защитник Динамо Валерий Лучкевич покинул киевский клуб на правах свободного агента после завершения действия контракта.

Лучкевич был на контракте с Динамо с начала марта 2025 года, перейдя свободным агентом из другого клуба украинской Премьер-лиги – Колоса (Коваливка). Клуб в официальном заявлении пресс-службы поблагодарил игрока за время в команде и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

29-летний Лучкевич провел в составе Динамо три официальных матча. Он сыграл в общей сложности 11 минут в двух поединках чемпионата против киевских Левого Берега (2:0) и Оболони (3:0), а также провел 79 минут в победном для команды Александра Шовковского полуфинале Кубка Украины против Буковины из Черновцов (4:1).

В качестве игрока киевлян Лучкевич стал чемпионом Украины и финалистом Кубка прошлого сезона.