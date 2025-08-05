Шовковский сообщил, кто не поможет Динамо в Лиге чемпионов
Несколько игроков остаются в лазарете
около 2 часов назад
Главный тренер Динамо Александр Шовковский оценил кадровую ситуацию в лагере чемпиона Украины в первом матче 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов против Пафоса. Его слова приводит официальный сайт клуба.
На сегодняшний день мы можем рассчитывать почти на всех игроков, за исключением Торреса и Рубчинского. Все остальные готовятся к игре. В каком состоянии они находятся – будем решать непосредственно в день игры. У нас еще есть сутки. Был непростой матч в Ровно. Но задачи, стоящие перед клубом, всегда максимальные, - сказал Шовковский.
5 августа Динамо проведет домашний первый матч против Пафоса в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало – в 21:00 по Киеву.
Динамо узнало потенциальных соперников в квалификации Лиги чемпионов.