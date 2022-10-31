Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
12:15
Смешанные единоборства. Combate Global
11:50
Баскетбол. Латвийско-Эстонская лига. Прометей - Тарту Юликол

Сидорчук провел 300 матчей за «Динамо»

Юбилейной стала игра с «Кривбассом»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 октября 07:54
Сидорчук провел 300 матчей за «Динамо»
Фото: ФК Динамо

«Динамо» обыграло «Кривбасс» (3:0) в матче 10 тура УПЛ.

Эта игра стал юбилейной для капитана киевлян Сергей Сидорчука. Он провел свой 300-й матч за «Динамо», сообщает сайт клуба.

За «Динамо» Сергей дебютировал в 2013-м году, когда перешел из запорожского «Металлурга».

За это время он выиграл УПЛ трижды, Кубок и Суперкубок Украины четырежды.

 

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сергей Сидорчук Динамо Киев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Форвард «Кривбасса» считает, что решающим фактором поражения «Динамо» стали детские ошибки
Форвард «Кривбасса» считает, что решающим фактором поражения «Динамо» стали детские ошибки
Футбол Украинская Премьер-лига
10:59
Лига Европы. «Динамо» – «Фенербахче». Онлайн трансляция
Лига Европы. «Динамо» – «Фенербахче». Онлайн трансляция
Футбол Лига Европы UEFA
07:06
Дубль Буяльского принес ему звание лучшего игрока 10-го тура УПЛ
Дубль Буяльского принес ему звание лучшего игрока 10-го тура УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
31 октября 22:27
Хавбек «Динамо» пообещал сделать все, чтобы выйти из черной полосы
Хавбек «Динамо» пообещал сделать все, чтобы выйти из черной полосы
Футбол Украинская Премьер-лига
31 октября 19:14
Голкипер «Динамо»: «Луческу нас изрядно встряхнул в перерыве матча с «Кривбассом»
Голкипер «Динамо»: «Луческу нас изрядно встряхнул в перерыве матча с «Кривбассом»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 октября 17:54
Буяльский назвал главную проблему «Динамо» в начале сезона
Буяльский назвал главную проблему «Динамо» в начале сезона
Футбол Украинская Премьер-лига
31 октября 17:26

Новости: Футбол

Срна после 1:1 с «Реалом» потребовал от команды показывать такой же уровень в каждом матче
Срна после 1:1 с «Реалом» потребовал от команды показывать такой же уровень в каждом матче
Лига чемпионов UEFA
12:03
Арабы уже не держат. Ребров может возглавить сборную Украины раньше, чем ожидалось
Арабы уже не держат. Ребров может возглавить сборную Украины раньше, чем ожидалось
Сборная Украины
11:31
Форвард «Кривбасса» считает, что решающим фактором поражения «Динамо» стали детские ошибки
Форвард «Кривбасса» считает, что решающим фактором поражения «Динамо» стали детские ошибки
Украинская Премьер-лига
10:59
Де Дзерби попытается забрать экс-подопечного в «Шахтере» к себе в АПЛ
Де Дзерби попытается забрать экс-подопечного в «Шахтере» к себе в АПЛ
Украинская Премьер-лига
10:34
Йовичевич: «Результат с «Александрией» не испортит нам настроение перед «Лейпцигом»
Йовичевич: «Результат с «Александрией» не испортит нам настроение перед «Лейпцигом»
Украинская Премьер-лига
10:18
Известно о травмах в «Шахтере» перед важнейшим матчем с «Лейпцигом»
Известно о травмах в «Шахтере» перед важнейшим матчем с «Лейпцигом»
Лига чемпионов UEFA
09:53
Гура: «Шахтер» – единственный наш представитель в Лиге чемпионов. Это была лакмусовая бумага для ребят»
Гура: «Шахтер» – единственный наш представитель в Лиге чемпионов. Это была лакмусовая бумага для ребят»
Украинская Премьер-лига
09:31
«Милан» продлил контракт с Пиоли после сенсационного поражения
«Милан» продлил контракт с Пиоли после сенсационного поражения
Серия А (Италия)
09:19
Бондарь: «Мудриком не просто так интересуются топовые клубы. Это результат работы»
Бондарь: «Мудриком не просто так интересуются топовые клубы. Это результат работы»
Лига чемпионов UEFA
08:53
Все новости

Популярные новости

Усика попыталась ударить женщина на красной дорожке
Усика попыталась ударить женщина на красной дорожке
Бокс Профессиональный бокс
27 октября 12:31
Жена Усика продемонстрировала аппетитные формы в купальнике
Жена Усика продемонстрировала аппетитные формы в купальнике
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 10:52
6
Белодед продемонстрировала фигуру в спортивной одежде
Белодед продемонстрировала фигуру в спортивной одежде
Дзюдо
26 октября 08:26
1
Во время матча АЕК – «Динамо» стюард отобрал у девушки плакат с надписью «россия – страна-террорист». Видео
Во время матча АЕК – «Динамо» стюард отобрал у девушки плакат с надписью «россия – страна-террорист». Видео
Футбол Лига Европы UEFA
28 октября 10:45
Бивол назвал главное преимущество Усика над Фьюри
Бивол назвал главное преимущество Усика над Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
26 октября 12:59
1
Главный тренер «Селтика»: «Шахтер» забил гол мирового уровня»
Главный тренер «Селтика»: «Шахтер» забил гол мирового уровня»
Футбол Лига чемпионов UEFA
26 октября 18:26
Все новости