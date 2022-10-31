Сидорчук: «Мы готовы. С АЕКом должны сыграть лучше, чем в прошлом матче»
Сидорчук провел 300 матчей за «Динамо»
Юбилейной стала игра с «Кривбассом»
31 октября 07:54
Фото: ФК Динамо
«Динамо» обыграло «Кривбасс» (3:0) в матче 10 тура УПЛ.
Эта игра стал юбилейной для капитана киевлян Сергей Сидорчука. Он провел свой 300-й матч за «Динамо», сообщает сайт клуба.
За «Динамо» Сергей дебютировал в 2013-м году, когда перешел из запорожского «Металлурга».
За это время он выиграл УПЛ трижды, Кубок и Суперкубок Украины четырежды.
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