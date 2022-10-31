Сидорчук провел 300 матчей за «Динамо»

Юбилейной стала игра с «Кривбассом»

Фото: ФК Динамо

«Динамо» обыграло «Кривбасс» (3:0) в матче 10 тура УПЛ.

Эта игра стал юбилейной для капитана киевлян Сергей Сидорчука. Он провел свой 300-й матч за «Динамо», сообщает сайт клуба.

За «Динамо» Сергей дебютировал в 2013-м году, когда перешел из запорожского «Металлурга».

За это время он выиграл УПЛ трижды, Кубок и Суперкубок Украины четырежды.