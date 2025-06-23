Главный тренер Ингульца Василий Кобин поделился мыслями по поводу обвинений Футбольной ассоциации Англии в адрес вингера Челси и сборной Украины Михаила Мудрика в нарушении антидопинговых правил после положительной пробы B.

Такое решение – очень сильный удар для Михаила в частности и максимально неприятная ситуация для всего украинского футбола в целом. Мудрик – один из ведущих игроков нашей сборной, а тут такое. Печальная история.

Что касается самого Михаила, будет ли ему по силам выбраться из этой ситуации - всё будет зависеть исключительно от его характера. Я верю, что ему будет под силу вернуться в большой футбол, если его всё же отсторонят. Конечно, будет очень тяжело, но даже четыре года дисквалификации – не приговор для Мудрика. Ему всего 24 года.

Самое главное для Мудрика – не опускать руки. Ему нужно не просто тренироваться, а именно продолжать играть, но на каком уровне? Захочет ли Михаил выступать среди любителей или в медийной лиге? Не знаю, – заявил Кобин в интервью «Украинскому футболу».