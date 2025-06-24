Сикан высказался о своем сорвавшемся переходе в Хоффенхайм в 2019 году
Экс-нападающий Карпат хотел попасть в Германию перед переходом в Шахтер
около 2 часов назад
Бывший нападающий Шахтера Данило Сикан поделился историей о том, как в 2019 году его переход из Карпат в немецкий Хоффенхайм так и не состоялся.
«У меня были предложения из других команд. На тот момент, возможно, я больше всего хотел поехать в Германию, когда переходил в Шахтер. Тогда клубы не договорились. Я очень сильно плакал по этому поводу, что не получилось.
Смалийчук на тот момент был, и не договорились. Я приехал как на просмотр, и там было очень много тестовых комнат. Там был такой куб, и где загорается зелёным, туда ты должен отдать передачу. Там для развития молодого футболиста было всё, что хочешь», – сказал Сикан в эфире «Цыганик Live».
В январе 2025 года Сикан сменил Шахтер на турецкий Трабзонспор. За весеннюю часть сезона он провел 18 матчей и отметился тремя голами.
Ранее сообщалось, за сколько Трабзонспор готов продать Сикана.