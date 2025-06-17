Форвард турецкого Трабзонспора Данило Сикан, скорее всего, покинет Суперлигу в это летнее трансферное окно.

24-летний нападающий перешел в чемпионат Турции из донецкого Шахтера полгода назад, однако так и не смог закрепиться в основе. Главный тренер команды Фатих Текке остался недоволен отсутствием развития игрока и готов отпустить его в другую команду.

Наибольший интерес к Сикану проявляет Копенгаген — действующий чемпион и обладатель Кубка Дании, который обеспечил себе участие в Лиге чемпионов по итогам сезона 2024/25. По информации Günebakış Haber, Трабзонспор рассчитывает получить за украинца около десяти миллионов евро. Если датчане согласятся на такую сумму, клуб не будет препятствовать переходу.

Теперь многое зависит от Копенгагена, который рассматривает Сикана как потенциальное усиление к старту в еврокубках. За полгода в составе Трабзонспора украинец провел 17 матчей, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами. Его ориентировочная рыночная стоимость составляет 6 миллионов евро.