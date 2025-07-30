СК Полтава сменил тренера за 3 дня до старта УПЛ
Дебютант РПЛ пошёл на неожиданный шаг
около 9 часов назад
Павел Матвейченко / Фото - СК Полтава
СК Полтава объявил, что в новом сезоне должность главного тренера займет Павел Матвейченко, сообщает официальный сайт клуба.
Новый наставник горожан временно сменит на этой должности Владимира Сисенко, пока последний будет получать тренерскую лицензию УЕФА категории PRO.
Сам Владимир Сисенко продолжит заниматься тренировочным процессом временно на должности тренера.
СК Полтава по итогам сезона Первой лиги финишировал вторым, имея в своем активе 42 балла.
Стали известны время и даты проведения матчей 1 тура УПЛ 25/26.
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