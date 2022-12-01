Скалони не стал недооценивать сенсационную Австралию перед 1/8 финала ЧМ

Лионель Скалони / Фото - Getty Images

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Польши (2:0). Слова специалиста передает пресс-служба Аргентинской ассоциации футбола.

Игроки провели очень хорошую и содержательную игру. Иногда не всегда получается, но продолжение поиска правильных решений позже оправдывает себя.

Все встречи на чемпионате мира сложны. Никто не ожидал, что Саудовская Аравия обыграет нас. Современный футбол – это матч за матчем. Даже играя хорошо, ты можешь потерпеть поражение. Каждый, кто думает, что с Австралией будет легко – ошибается.