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Скалони не стал недооценивать сенсационную Австралию перед 1/8 финала ЧМ

Команда обыграла полуфиналиста Евро-2020 и вышла в плей-офф
Футбол Чемпионат мира по футболу
01 декабря 11:27
Скалони не стал недооценивать сенсационную Австралию перед 1/8 финала ЧМ
Лионель Скалони / Фото - Getty Images

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Польши (2:0). Слова специалиста передает пресс-служба Аргентинской ассоциации футбола.

Мы довольны, как сыграли против Польши, это был непростой матч. Нужно было играть и побеждать команду, которой было достаточно ничьей. Это был очень тяжелый матч, но мы сыграли как следует.

Игроки провели очень хорошую и содержательную игру. Иногда не всегда получается, но продолжение поиска правильных решений позже оправдывает себя.

Все встречи на чемпионате мира сложны. Никто не ожидал, что Саудовская Аравия обыграет нас. Современный футбол – это матч за матчем. Даже играя хорошо, ты можешь потерпеть поражение. Каждый, кто думает, что с Австралией будет легко – ошибается.

Ранее стала известна сетка сборной Аргентины в плей-офф чемпионата мира-2022.

Сергей Стаднюк
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Теги

Лионель Скалони сборная Аргентины (футбол) сборная Польши (футбол) сборная Австралии (футбол)

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