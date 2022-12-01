Легкий путь для Месси? Известны потенциальные соперники Аргентины в 1/4 финала ЧМ-2022
Скалони не стал недооценивать сенсационную Австралию перед 1/8 финала ЧМ
Команда обыграла полуфиналиста Евро-2020 и вышла в плей-офф
01 декабря 11:27
Лионель Скалони / Фото - Getty Images
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Польши (2:0). Слова специалиста передает пресс-служба Аргентинской ассоциации футбола.
Мы довольны, как сыграли против Польши, это был непростой матч. Нужно было играть и побеждать команду, которой было достаточно ничьей. Это был очень тяжелый матч, но мы сыграли как следует.
Игроки провели очень хорошую и содержательную игру. Иногда не всегда получается, но продолжение поиска правильных решений позже оправдывает себя.
Все встречи на чемпионате мира сложны. Никто не ожидал, что Саудовская Аравия обыграет нас. Современный футбол – это матч за матчем. Даже играя хорошо, ты можешь потерпеть поражение. Каждый, кто думает, что с Австралией будет легко – ошибается.
Ранее стала известна сетка сборной Аргентины в плей-офф чемпионата мира-2022.
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