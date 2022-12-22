Бывший гендиректор «Олимпика»: «Клуб пока на паузе. Был вариант объединится с «Десной»
Скандально известный украинский клуб остался без игроков и тренеров
Он пока не готов к возобновлению выступлений со следующего сезона
22 декабря 16:21
Андрей Горельцев / Фото - ФК Олимпик
Президент донецкого «Олимпика» Андрей Горельцев оценил готовность клуба к возобновлению выступлений в сезоне-23/24.
Пока что не могу сказать что-либо конкретное. Будем смотреть уже после Нового года.
На сегодняшний день в клубе нет ни футболистов, ни тренеров. Вся команда распущена. Но надежда на то, что мы можем вернуться к выступлениям, существует.
Напомним, после отстранения от футбола бывшего президента Владислава Гельзина «Олимпик» сначала вылетел в Первую лигу, а в начале 2022 года – распустил команду.
Комментарии 0