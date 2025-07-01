Сергей Стаднюк

УЕФА исключил ДАК 1904 украинского защитника Тараса Качарабы из Лиги конференций из-за нарушения правил совместной собственности. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Первая палата Органа контроля финансовой деятельности клубов (CFCB) приняла решение по нескольким случаям совместного владения футбольными клубами, а именно Дьёр и ДАК 1904 Дунаеска Стреда, Дроэда Юнайтед и Силкеборг. УЕФА

Рассматриваются дела:

Дрогеда Юнайтед (Ирландия) и Силькеборг (Дания)

Дьор (Венгрия) и ДАК 1904 Дунайска Стреда (Словакия)

Олимпик Лион (Франция) и Кристал Пэлас (Англия)

Комиссия начала проверку из-за возможного нарушения правила о владении несколькими клубами, закрепленного в статье 5 регламента клубных соревнований УЕФА. По результатам анализа документов, сделанного по состоянию на 1 марта 2025 года, установлено, что Дьор и ДАК 1904 нарушили эту норму (статья 5.01).

В связи с этим, согласно статье 5.02 регламента, приняты следующие решения:

Предоставить Дьору право участвовать в Лиге конференций УЕФА сезона 2025/26.

Отказать ДАК 1904 в таком праве на сезон 2025/26.

Согласно статье 5.02 регламента УЕФА, если несколько клубов нарушают требования по обеспечению честности соревнований, к участию допускается только один из них. Приоритет предоставляется в следующем порядке:

клубу, который квалифицировался в более престижный турнир УЕФА (Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций);

клубу, занявшему более высокое место в своем национальном чемпионате;

клубу из ассоциации, которая имеет более высокий коэффициент в рейтинге УЕФА.

Ранее Комиссия приняла решение по Дрогеде и Силькеборгу:

Силькеборг допущен к Лиге конференций 2025/26.

Дрогеда Юнайтед получила отказ.

Рассмотрение дела Лиона и Кристал Пэлас было отложено. Это решение связано с соблюдением условий мирового соглашения между Лионом и Комиссией CFCB за нарушение финансовых обязательств. В соответствии с этим соглашением Лион готов отказаться от участия в еврокубках 2025/26, если французская лицензионная комиссия (DNCG) подтвердит их понижение в классе до Лиги 2. Дальнейшие детали относительно случая с владением несколькими клубами и мирового соглашения будут обнародованы позже.

Ранее УЕФА объявил о начале новаторского исследования нагрузки игроков и ее влияния.