Павел Василенко

УЕФА объявил в социальных сетях о запуске новой инициативы организации, поддержанной Ассоциацией европейских клубов, Европейскими лигами и FIFPRO Europe, которая направлена на более детальное определение понятия «рабочая нагрузка» в элитном европейском футболе для мужчин и женщин, а также на понимание связанного с этим влияния, где это необходимо.

Обращаясь к сложным и долгосрочным аспектам рабочей нагрузки, исследование примет научный, надежный и основанный на доказательствах подход в двух основных фазах, гарантируя высочайшие стандарты точности и надежности. Начальная фаза будет направлена на определение того, что означает термин «рабочая нагрузка» для заинтересованных сторон, включая клубы, игроков, тренеров, медицинский персонал и другие соответствующие группы, как определено группой независимых экспертов. Это попытается лучше оценить факторы, связанные с ней, включая разные типы травм, уровни продуктивности и благополучие игроков.

Эта инициатива УЕФА является центральным компонентом, наряду с целенаправленным взаимодействием через другие платформы, совместного обязательства УЕФА, Ассоциации европейских клубов, европейских лиг и FIFPRO Europe по защите игры и благополучия игроков.