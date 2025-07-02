Скандальный украинский форвард поделился эмоциями от своего покера за немецкий клуб
Легендарный форвард Мирослав Клозе остался доволен работой подопечного
около 1 часа назад
Нападающий немецкого Нюрнберга Артем Степанов прокомментировал свой покер в контрольном матче против Герсбрука (13:0). Слова украинца передает пресс-служба клуба.
При такой температуре в этом матче было действительно тяжело, но это часть подготовки. Нужно много работать.
Конечно, я рад своим первым голам, но в общем доволен игрой всей команды. Также было очень приятно видеть настолько много болельщиков.
Работой Степанова, как и всей команды, во время летних сборов доволен главный тренер коллектива Мирослав Клозе.
Мы забили много мячей, много двигались, наше позиционное размещение уже выглядело довольно хорошо. Это было хорошо. На данный момент все очень хорошо работают во время подготовки. Мы можем и дальше повышать интенсивность – и именно этого хотим.
Напомним, Степанов недавно во второй раз отказался приехать в расположение сборной Украины U-20.
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