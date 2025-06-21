Новый-старый тренер Зари Виктор Скрипник не сможет рассчитывать на своих ассистентов по работе в предыдущих украинских клубах, сообщает «ТаТоТаке».

Веселин Атанасов в настоящее время выполняет обязанности помощника тренера в болгарском Черном Море. Григорий Ярмаш входит в штаб Полесье-2. Сергей Попов не работает в Заре.

Таким образом, помогать Скрипнику, почти наверняка, будут помощники Младена Бартуловича: ассистент Владимир Микитин, тренер вратарей Артем Коледа, тренер-селекционер Юрий Дудник и тренер-аналитик Артем Чернышов.

Напомним, Скрипник снова возглавил Зарю в этом июне. Это уже второй приход специалиста на должность главного тренера команды.