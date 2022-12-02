Сможет ли Южная Корея победить немотивированную Португалию? Прогноз букмекеров

Роналду и компания уже вышли из группы

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Сегодня, 2 декабря, сборная Португалии проведет последний матч в своей группе на ЧМ-2022 – против команды Южной Кореи.

У Португалии две победы в двух матчах, команда себе уже обеспечила плей-офф. У Южной Кореи– 1 очко, но еще есть шансы на выход на ЧМ. Для этого нужно только побеждать португальцев.

Но букмекеры больше верят в Роналду и компанию. Средний коэффициент на Южную Корею – 3,9. На победу Португалии можно поставить с коэффициентом 1,9. Ничья оценивается в 3,75.

Матч Южная Корея – Португалия начнется в 17:00.

Онлайн трансляция матча Южная Корея – Португалия.