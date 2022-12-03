Тренер Южной Кореи: «Победу над Португалией мы заслужили. Давайте просто порадуемся»
Сон: «Верил, что у нас все получится»
Южная Корея вышла в плей-офф
Фото: AFP
Нападающий сборной Южной Кореи Хын Мин Сон поделился эмоциями Sky Sports от выхода команды на плей-офф ЧМ-2022.
«Я давно ждал этого момента и верил, что у нас все получится.
Я не очень хорошо справлялся с ролью капитана команды, но мои товарищи по команде всегда прикрывали меня. Я так благодарен им и так горжусь ими. Они никогда не сдавались и шли на жертвы ради команды».
Корея опередила Уругвай по разнице голов.
В 1/8 финала команда сыграет с Бразилией.
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