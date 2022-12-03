Сон: «Верил, что у нас все получится»

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Нападающий сборной Южной Кореи Хын Мин Сон поделился эмоциями Sky Sports от выхода команды на плей-офф ЧМ-2022.

Я не очень хорошо справлялся с ролью капитана команды, но мои товарищи по команде всегда прикрывали меня. Я так благодарен им и так горжусь ими. Они никогда не сдавались и шли на жертвы ради команды».