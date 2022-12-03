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Сон: «Верил, что у нас все получится»

Южная Корея вышла в плей-офф
Футбол Чемпионат мира по футболу
11:50
Сон: «Верил, что у нас все получится»
Фото: AFP

Нападающий сборной Южной Кореи Хын Мин Сон поделился эмоциями Sky Sports от выхода команды на плей-офф ЧМ-2022.

«Я давно ждал этого момента и верил, что у нас все получится.

Я не очень хорошо справлялся с ролью капитана команды, но мои товарищи по команде всегда прикрывали меня. Я так благодарен им и так горжусь ими. Они никогда не сдавались и шли на жертвы ради команды».


Корея опередила Уругвай по разнице голов.

В 1/8 финала команда сыграет с Бразилией.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Южной Кореи (футбол) Сон Хын Мин

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