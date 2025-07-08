Сергей Стаднюк

Шахтер запланировал ещё один контрольный матч против Бринье – представителя Второй лиги Словении. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Встреча запланирована на 11 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени. Посмотреть игру можно будет в прямой трансляции в клубном приложении или на официальном ютуб-канале.

11.07 19:00 | Шахтер – Бринье. Прямая трансляция

Интересно, что за день до этого, 10 июля, Шахтер стартует в первом раунде квалификации Лиги Европы. «Горняки» проведут стартовую игру двухматчевого противостояния с финским Ильвесом.

В последнем контрольном матче перед первым официальным поединком сезона Шахтер не смог обыграть чешское Словацко (1:1).