Спарринг перед Ільвесом не станет для Шахтёра последним. Где смотреть матч против Бринье?
«Горняки» объявили о проведении контрольного матча между играми квалификации Лиги Европы
36 минут назад
Фото - ФК Шахтёр
Шахтер запланировал ещё один контрольный матч против Бринье – представителя Второй лиги Словении. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Встреча запланирована на 11 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени. Посмотреть игру можно будет в прямой трансляции в клубном приложении или на официальном ютуб-канале.
11.07 19:00 | Шахтер – Бринье. Прямая трансляция
Интересно, что за день до этого, 10 июля, Шахтер стартует в первом раунде квалификации Лиги Европы. «Горняки» проведут стартовую игру двухматчевого противостояния с финским Ильвесом.
В последнем контрольном матче перед первым официальным поединком сезона Шахтер не смог обыграть чешское Словацко (1:1).