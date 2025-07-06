Шахтер сыграл последний контрольный матч перед стартом в Лиге Европы
«Шахтёры» готовятся к матчам в еврокубках
около 1 часа назад
Фото: ФК Шахтёр
Шахтер сыграл контрольный матч с чешской командой Словацко на тренировочных сборах в Словении. Поединок завершился вничью – 1:1.
На 26-й минуте полузащитник Марек Гавлик точным ударом с очень опасного стандарта открыл счет. Шахтер отыгрался на 71-й минуте усилиями бразильского вингера Невертона.
Ближайший официальный матч команда Арды Турана проведет против финского Ильвеса в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы.
Встреча на номинальном домашнем поле «горняков» в словенском городе Стожице пройдет 10 июля в 21:00 по киевскому времени.
Контрольный матч
Шахтер – Словацко – 1:1
Голы: Невертон, 71 – Гавлик, 26.
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