Спортивный директор Арсенала: «Дьокереш окажет значительное влияние на поле»
Спортинг сдался под давлением англичан
около 5 часов назад
Спортивный директор Арсенала Андреа Берта отреагировал на трансфер нападающего Спортинга Виктора Дьокереша. Его слова приводит официальный сайт клуба.
Мы чрезвычайно довольны отличной сделкой по переходу Виктора Дёкереша в наш клуб.
Виктор - исключительный талант, который постоянно демонстрирует качества и менталитет победителя, необходимые для топового центрфорварда. Его физические данные, интеллект и трудолюбие идеально соответствуют нашему видению.
Мы уверены, что Виктор окажет значительное влияние на поле и станет важной фигурой в нашей раздевалке. Добро пожаловать, Виктор, - сказал Берта.
Дьокереш объяснил, что стоит за его выбором в пользу Арсенала.