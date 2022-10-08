Срна: «Политика и спорт не должны идти вместе»

Хорват высказался о проведении матча Боснии и россии

Дарио Срна / Фото: Twitter

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна высказался о проведении в ноябре товарищеского матча между сборными Боснии и Герцеговины и россии.

«Мое мнение заключается в том, что этот матч не стоит проводить. Почему? Потому что в этом вопросе много политики. Политика и спорт не должны идти вместе, но это уникальный случай. Думаю, Хорватия точно не провела бы такой матч, если бы спросили игроков».

Ранее Срна заявил, что Михаил Мудрик стоил бы 100 миллионов евро, если бы был бразильцем.