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Срна после 1:1 с «Реалом» потребовал от команды показывать такой же уровень в каждом матче

Защитник «горняков» рассказал, как директор клуба переживает за результаты
Футбол Лига чемпионов UEFA
12:03
Срна после 1:1 с «Реалом» потребовал от команды показывать такой же уровень в каждом матче
Дарио Срна / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь рассказал, насколько директор клуба по футболу Дарио Срна переживает за результат.

Дарио зашел после «Реала», когда мы сыграли 1:1. Он сказал, что это топ, что это тот уровень, который нужно демонстрировать в каждой игре и стремиться к тому, что было в этом матче: «То желание, ту страсть, ту игру, которую вы показали, вы должны демонстрировать каждую игру, и поверьте , все будет хорошо и у нас, и болельщиков».

Ну и после победы над «Динамо», конечно, очень радовался и поблагодарил за эту победу. Это соперничество на многие годы. Всегда хочется большего. Выйти из группы, попасть в плей-офф Лиги чемпионов – это мечта.

Уже завтра, 2 ноября, «горняки» проведут заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов. За решающей игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Лейпциг». Начало – в 19:45.

Источник: ua.tribuna.com Сергей Стаднюк
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Теги

Валерий Бондарь Шахтер Донецк Дарио Срна Реал Мадрид (футбол)

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