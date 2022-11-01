Срна после 1:1 с «Реалом» потребовал от команды показывать такой же уровень в каждом матче

Дарио Срна / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь рассказал, насколько директор клуба по футболу Дарио Срна переживает за результат.

Ну и после победы над «Динамо», конечно, очень радовался и поблагодарил за эту победу. Это соперничество на многие годы. Всегда хочется большего. Выйти из группы, попасть в плей-офф Лиги чемпионов – это мечта.